К Международному дню родного языка в Ишиме подготовили онлайн-викторину

Фото: www.biblioishim.ru

«Любите русский язык» – так назвали свою онлайн-викторину ишимские библиотекари. Специалисты запустили ее к Международному дню родного языка, который отмечают ежегодно 21 февраля, поясняет «Тюменская линия».

Необычную онлайн-викторину выдумала сотрудник детской библиотеки Ишима Светлана Викулова.

– Мы живем в век информационных технологий. А так хочется привлечь взрослых, а особенно детей к чтению книг, привить интерес к родному языку, к его красоте. Надеюсь, что со временем и на просторах Интернета мы научимся писать грамотно, красиво и понятно, – подчеркнула специалист.

Пройти викторину может каждый в любое время, вопросы несложные, уровня 5-6 классов, но заставляют задуматься и вспомнить свои знания.