Советы тюменцам: как защитить от мороза четвероногого друга

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Зима никак не успокаивается, февраль вновь дарит тюменцам аномальные морозы, но это не отменяет обязанности заботливого собачника. Повезло тем, у кого дома живет хаски, лайка или самоеды – эти породы могут даже спать на снегу, они не боятся морозов. А вот заводчики болонок, йоркширских терьеров и короткошерстных пород должны бережнее отнестись к своим питомцам, их нужно оберегать от переохлаждения.

Собаки, живущие в квартирах, выходя на мороз, испытывают температурный шок, у них могут обостриться хронические заболевания и развиться воспалительные процессы, выяснила «Мегатюмень». Кинолог Вера Исакова рекомендует одевать собак, наливать им для питья теплую воду, во время прогулки играть с хвостатыми в активные игры или делать пробежку.

Подушечки лап собаки перед прогулкой можно смазывать вазелином или специальным кремом на основе воска, но не увлажняющим. Нужно следить, чтобы на щетках между пальцами не образовывались снежные или ледяные комья, они ранят кожу, щетки для этого лучше коротко состричь.

Гололед для псов так же опасен, как и для людей. Они могут получить вывих, растяжение или перелом. Потому во время прогулок нужно быть внимательными.

Еще нужно помнить, что повышенная влажность воздуха и ветреная погода повышают вероятность обморожения. Если собака начала топтаться на месте, поджимать лапы и прижимать уши, нужно немедленно вернуться домой.