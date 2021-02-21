О «Жилье и городской среде» расскажет Тюменский градостроительный форум

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Самые актуальные на сегодня вопросы, связанные со строительством и архитектурой, обсудят ведущие эксперты Тюменского градостроительного форума, который состоится 16 – 18 марта 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

На форуме поговорят о формировании комфортной и безбарьерной городской среды, комплексном освоении территорий и развитии общественных пространств, об изменении в законодательстве, а также о передовых технологиях.

– Ожидаем участия экспертов федерального уровня и интересных обсуждений. Часть спикеров будет присутствовать на дискуссионных площадках лично, часть подключится в онлайн режиме из Москвы, Екатеринбурга и других городов, – пояснил Брудков.

Форум пройдет при участии областного правительства, Главного управления строительства региона и Союза строителей.

– Еще в прошлом году мы ставили перед собой задачу организовать форум федерального уровня, и только начавшаяся пандемия помешала это сделать. Будем надеяться, что в этом году это удастся осуществить, – отметил Михаил Брудков.