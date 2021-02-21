Тюменские консервы, бакалея, стройматериалы возможно пойдут на экспорт в Армению

Фото: Центр поддержки экспорта

Конфеты, консервы, снэки, стройматериалы и другая продукция тюменских производителей заинтересовала потенциальных партнеров региона из Армении. Представители страны приедут на деловую встречу 25-26 февраля в Тюмень для налаживания сотрудничества.

Об этом сообщила «Тюменская линия» со ссылкой на Центр поддержки экспорта. По данным издания, руководители крупней торговой сети «Ереван Сити» проявляют интерес к покупке тюменских консервов и бакалеи. Сеть супермаркетов «Цирани» ждет на переговорах производителей снэков, и круп. Компания «Аномис» проведет переговоры с производителями продуктов питания, в частности, здорового питания.

На встречу также приглашают представителей тюменских предприятий – производителей строительных и облицовочных материалов. Армянские компании интересуют стройматериалы из древесины, фасадные и кровельные системы, быстровозводимые металлические конструкции.

По всем вопросам переговоров с делегацией из Армении можно обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону: + 7 (922) 002-45-20.