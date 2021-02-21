В Тобольске выявили лучших сноубордистов

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Открытый чемпионат и первенство города по сноуборду провели в Тобольске. В соревнованиях приняли участие более 45 спортсменов разных возрастов.

– Самый приятный момент в соревнованиях – когда стартуешь и начинаешь преодолевать трассу. Несмотря на то, что я часто принимаю участие в соревнованиях, это каждый раз особые эмоции, – рассказала серебряный призер состязаний Валерия Самусевич.

Девушка катается на доске с 2013 года, также состоит в городском беговом клубе и занимается в бассейне. Впервые на сноуборд она встала сама, училась тоже, но потом ее заметил руководитель школы сноуборда Алексей Козлов. Так она попала в сборную города.

Дополним, сноубордисты соревновались в параллельном слаломе – по двое спортсмены спускались по трассе с установленными на ней флагами, побеждал тот, кто первым доберется до финиша. Длина трассы – около 300 метров, сообщает «Вслух.ру».