Бабушка-иностранка объявила о начале посадочного сезона

"Всем хороших посадок и отличных всходов!" – пожелала бабушка-блогер Татьяна Ивановна. Фото: Ирина Ромашкина

Дачный блогер Ольга Тихонова рассказала подписчикам, что уже готовится к посадкам на своем участке. Разумеется, подготовка сейчас началась на подоконниках – бабушка-иностранка занялась рассадой. Впрочем, некоторые культуры пенсионерка даже зимой выращивала:

– Очень многие спрашивают, какие сорта тех или иных культур я сажаю, просят порекомендовать. Лук я посадила в зиму, можно и весной сажать. Посадила сорта: Штуттгартен ризен, Стурон. Перец сладкий уже посеяла на рассаду: Злата Прага, Тавиньяно, Арчи. Баклажаны тоже посеяла: Северный индиго. Томаты на рассаду буду сеять в марте. Мой любимый сорт, который сажаю ежегодно – Увертюра. В этом году еще попробую новые сорта: Викуся (сливовидные), Ваше благородие (черри), Золотой орфей, Фиолетовое сердце, Бабушкино, Сокровище инков, – перечислила блогер.

Во дворе у бабушки-иностранки всегда много цветов Фото: Ирина Ромашкина

Тыкву бабушка посадила сорта «Орэнж Колон», огурцы – «Сибирская гирлянда», а еще ей по вкусу сорта «Доломит», «Клавдия», «Платоша». Морковь – «Витаминная», «Королева осени», «Нантская», «Московская зимняя». Редис Татьяна Ивановна выбрала сортов «Жара», «Клюква в Сахаре», «Дуро», розово-красный с белым хвостиком, «Кримсон гигант глоб», «Рубин». Кабачок –«Золотинка», а свёкла – «Цилиндра», «Бордо», «Мулатка». Капуста – «Слава», «Галакси», «Мегатон», «Колобок».

– Ежегодно сажаю новинки, экспериментирую. Появляется очень много разных интересных сортов, которые устойчивы к заболеваниям. На участке у нас растет много цветов, как многолетников, так и сажаю однолетние цветы. Однолетние цветы выращиваю через рассаду: астра, циния, бархатцы, львиный зев, петуния, лобелия, портулак... В прошлом году сажала китайскую астру «Трубадур». Рекомендую, растение однолетнее, но очень красиво цветет! Всем хороших посадок и отличных всходов! – пожелала дачница.

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