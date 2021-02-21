Погода в Тюмени 21 февраля: мороз до -33 градусов

Холодный февраль предвещает жаркое лето Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 21 февраля, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, днем в западных районах преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 м/с, температура ночью -23…-28 градусов, местами до -33, днем синоптики прогнозируют -17…-22 градусов, местами до -27 градусов.

Сегодняшний день в народном календаре именуют Захар Серповидец. В день памяти святого крестьяне много внимания уделяли серпу. Бабы-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа».

Считалось, что Захарий Серповидец увидит старания людей и поможет им — вдохнет в серпы спорую силу. На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

В народе считается что по февралю можно предсказать, каким будет лето. Если месяц выдастся холодным, то лето будет благоприятным. А вот если февраль будет теплым, то и весна теплом не порадует. Также народные приметы говорят о том, что если в феврале снега не будет, то лето будет сухим и без дождей.