Юные тюменки могут поучаствовать в конкурсе «Коса - девичья краса»

Фото: Дом культуры "Водник"

В Тюмени проходит уже ставший традиционным конкурс «Коса - девичья краса», организованный ДК «Водник». Требований по минимальной длины косы нет: главное, чтобы волосы были ниже плеч. Кроме того, участницы должны обладать творческими способностями и не бояться их продемонстрировать.

Предусмотрены две возрастные группы: от 7 до 11 лет и с 12 до 16 лет.

По словам организаторов, на данный момент зарегистрировано примерно одинаковое количество участниц в обеих возрастных категориях. Есть девочки, которые не первый год заявляются на конкурс, чтобы добиться победы.

В праздничные выходные родители или сами девочки могут отправить заявку на конкурс, указав ф.и.о., возраст, примерную длину и остальные сведения. Скопировать бланк можно с положения в официальном паблике дворца культуры. Заявку нужно отправить до 25 февраля включительно на электронный адрес: dkvodnik@mail.ru.

Далее, 26 февраля, пройдет отборочный тур, на котором участницы представят свои визитки. Финальная конкурсная программа состоится в «Воднике» 6 марта. Она предусматривает три тура: визитная карточка, творческий конкурс и презентация оригинальной прически с дефиле.