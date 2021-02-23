Тюменские школьники примут участие в областном турнире по шахматам

В Тюменской области пройдет турнир по шахматам. Мероприятие состоится сегодня, 20 февраля, а участие в нем примут школьники из 28 центров «Точка роста».

-Шахматы учат осознавать последствия своих действий, положительно влияют на развитие детей, повышают их общую культуру с малых лет. Важно, что на территории всей Тюменской области, не только в крупных городах, но и в районах возрастает увлеченность искусством игры в шахматы. Год от года в шахматное движение включается все больше участников, - отметил руководитель областной шахматной федерации Геннадий Шантуров.

Отметим, что федерация постоянно укрепляет свою материальную базу, открывает новые шахматные клубы и школы. Существенную поддержку в этом оказал выигранный президентский грант «Шахматы в сельские школы и многодетные семьи».

Соревнования будут проходить в течение всего года на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Тюменской области. Итоги подведут в марте 2022 года.

С положением турнира можно ознакомиться по ссылке. Расписание соревнований опубликовано на сайте.