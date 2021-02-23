Жители Тюменской области все чаще увлекаются аквааэробикой Фото: Вадим Бегун

Жители Казанского района все чаще отдают предпочтение аквааэробике. Накануне Международного женского дня в спортивной школе села пройдет тренировка сразу для всех воспитанниц от трех до 64 лет.

-Аквааэробика для Казанского - это достаточно новое направление фитнеса. У меня занимаются две группы из 22 человек среднего и старшего возраста. Решила попробовать провести тренировку для молодежи, - рассказала инструктор по плаванию Татьяна Щепелкина.

Также она отметила, что всегда старается привлечь односельчан в бассейн, проводя спортивные мероприятия каждое воскресенье. К примеру, 14 февраля тренер собрала группу бабушек и их внуков, которые ходят к ней на занятия аквааэробикой. Обе команды занимались на нудлсах, с гантелями, выполняли силовые упражнения, наклоны, повороты и прыжки. Встреча закончилось фиточаепитием с медом.

Любители аквааэробики с удовольствием занимаются и в тюменском клубе. Те, кому нравится глубина, посещают аквапауэр, а ценители мелководья тренируются на аквафитнесе.

Тренеры отмечают, что аквааэробика хороша для начинающих - это эффективный и приятный способ избавления от объемов и целлюлита. Кроме того, она укрепляет тело, растягивает и прорабатывает мышцы и связки. К ее плюсам инструкторы относят быстрый результат, малую травматичность и высокую эффективность.