В Тюмени семья Почетного донора России лишилась крыши над головой. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени семья почетного донора России лишилась крыши над головой. В доме на улице Полевой, где проживали медики, 17 февраля случился страшный пожар.

– Коллеги рассказали, что в медицине Наталья Пекшева работает с 1985 года. Сейчас основное место ее работы – областной кожно-венерологический диспансер, она старшая медицинская сестра стационарного отделения. Но уже целый год, с начала пандемии, она работает в красной зоне медицинской сестрой отделения анестезиологии-реанимации в моноинфекционном госпитале инфекционной больницы, – сообщили о пострадавшей в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По информации ведомства, Наталья Владимировна является почетным донором РФ. Они с мужем и сыном лишились всего в пожаре. Сейчас семья проживает у сестры. У Натальи Владимировны можно уточнить, что из вещей и одежды пригодится в первую очередь (контактный телефон 8-912-923-38-61).

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