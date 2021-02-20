Тюменские медики получили награды за доблестный труд из рук губернатора. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Более тридцати тюменцев удостоены государственных и региональных наград в преддверии Дня защитника Отечества. Сегодня, 20 февраля, награды за добросовестный труд и героические поступки вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. В числе награжденных – строители, аграрии, работники здравоохранения и культуры.

– Благодарю всех награжденных за высокие достижения, целеустремленность, ответственность и творческое участие в жизни Тюменской области и всей нашей страны, – обратился к собравшимся глава региона.

Александр Моор поблагодарил пожарных и спасателей, а также школьников и студентов, с риском для себя помогавших людям в опасных ситуациях. Знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок» награждены 14 жителей региона.