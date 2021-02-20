На улице Федюнинского в Тюмени молодой человек на «Ладе» влетел в столб.

На улице Федюнинского в Тюмени сегодня, 20 февраля, около 10.30 случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь молодой человек на «Ладе» влетел в столб.

– Водителя доставили в больницу. Проверяется факт наличия у него прав на управление транспортным средством, – прокомментировали информацию в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В региональном департаменте здравоохранения, в свою очередь, отметили, что сейчас пострадавший проходит обследование в областной клинической больнице № 2.