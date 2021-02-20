В тюменской больнице врачи подняли на ноги лежачего пациента. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В отделении реабилитации тюменской ОКБ № 2 врачи подняли на ноги лежачего пациента. Ранее у 33-летнего молодого человека в головном мозге одновременно разорвались три аневризмы. Без операции мужчина мог не выжить.

– Нейрохирурги удалили сгустки крови из головного мозга, исключив аневризмы из кровотока. После реанимации и 23-дневного специализированного лечения в отделении нейрохирургии недвижимого пациента перевели в отделение реабилитации. Мужчина не садился, не вставал, не принимал самостоятельно пищу, мог только лежать, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Мужчина проходил реабилитацию в два этапа. Первый длился две недели. Пациент заново научился сидеть, пересаживаться в кресло-каталку и даже вставать в высокие ходунки. Курс восстановления он продолжил спустя квартал после выписки из стационара.

На втором этапе пациенту оказали высокотехнологичную медицинскую помощь с мультимодальной биологической обратной связью, когда требуется контроль одновременно над несколькими функциями. Теперь Максим научился самостоятельно обслуживать себя и ходить без трости.