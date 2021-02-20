В Тюменской области умерли четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки умерли сразу четыре человека с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Среди них один мужчина и три женщины в возрасте от 61 года до 84 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: мужчина, 72 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 61 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 84 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 273 пациента с коронавирусом, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 94 случая заболевания (всего с начала пандемии – 30609), 92 человека выздоровели (за весь период – 28784), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 896 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 076 человек находятся на перевахтовке.