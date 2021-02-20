Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 февраля 2021 года увеличилось на 94 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 94 и составило 30 609 человек.

За последние сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 484 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 151 984 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 876 летальных исходов, выздоровели 3 697 433 человека.