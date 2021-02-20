В Тюмени разоблачили банду телефонных мошенников

В Тюменской области оперативники задержали подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Четверо жителей Челябинской области звонили на стационарные телефоны пожилых людей, представлялись их близкими родственниками и сообщали, что совершили страшное ДТП.

Затем телефон брал другой участник группы и от лица полицейского предлагал за деньги помочь избежать уголовной ответственности. Злоумышленники требовали заплатить 500 тысяч рублей, но соглашались и на меньшую сумму.

– Звонки совершались ночью. Наличные у потерпевших забирали через таксистов или курьеров, которых находили по объявлениям в интернете. Посредники оставляли себе 10 процентов, а остальное переводили на банковские карты подозреваемых, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Во время задержания, которое прошло на территории Омской области, у мошенников изъяты сим-карты, мобильные телефоны, оформленные на третьих лиц банковские карты, а также более 500 тысяч рублей.

Также выяснилось, что номера стационарных телефонов подозреваемые набирали наугад. Они рассчитывали, что ночью ответят только те, кто находится дома. В целях конспирации звонили из машины, которая двигалась по автотрассам между регионами России. После «работы» злоумышленники избавлялись от использованных в криминальной схеме мобильных телефонов и сим-карт и следующий день проводили в автокемпингах.

Задержанным предъявлено обвинение, установлена их причастность к 32 фактам телефонного мошенничества. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 10 миллионов рублей.