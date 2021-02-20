Жительница Тюмени продала чужую дубленку, а деньги потратила на алкоголь Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени обратилась местная жительница, у которой украли дубленку стоимостью около 7 тысяч рублей. Женщина сообщила, что одежда пропала после приема гостей.

В скором времени сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 задержали главную подозреваемую. Ею оказалось 39-летняя безработная тюменка.

– Потерпевшая пригласила домой компанию друзей, среди которых находилась и подозреваемая. Ближе к вечеру хозяйка квартиры ушла спать, в то время как гости еще находились у нее дома. Злоумышленница воспользовалась отсутствием хозяйки и, уходя, унесла с собой ее дубленку с целью дальнейшей продажи. Затем женщина реализовала план по продаже украденной вещи старому знакомому, а полученные деньги потратила на алкоголь, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснив нового владельца дубленки, полицейские изъяли украденную вещь и вернули законной владелице.

Сейчас женщина обвиняется по ч. 1 ст. 158 «Кража» и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до двух лет лишения свободы.