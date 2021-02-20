Тюменец жестоко избил свою сожительницу за разговоры о будущем Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступил звонок из медицинского учреждения, в котором говорилось о пациентке с различными травмами.

После полученного сообщения на адрес, откуда госпитализировали потерпевшую, выехали стражи правопорядка. Там они обнаружили ранее судимого 25-летнего безработного местного жителя, причастного к данному преступлению.

– Установлено, что в день происшествия во время распития алкогольных напитков произошел конфликт между сожителями. После длительного застолья мужчина приготовился ко сну. В это время потерпевшая решила поговорить с ним о будущем, на что получила отказ. Злоумышленник ударил сожительницу по лицу, после чего нанес несколько ударов кулаком по голове, тем самым причинив вред здоровью в виде ушиба головного мозга, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.