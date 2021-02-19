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В ИК № 2 Тюмени в ходе визита прокурора выявили нарушения

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования
Сергей Швецов
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В ИК №2 Тюмени в ходе визита прокурора выявили нарушения.

В ИК №2 Тюмени в ходе визита прокурора выявили нарушения.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских с проверкой побывал в исправительной колонии строгого режима № 2. В учреждении, где отбывают наказание 2 030 осужденных, выявили нарушения.

– В ходе проверки выявлены отдельные нарушения закона в части обеспечении режима, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, пожарной безопасности, привлечения осужденных к труду и другие. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Устранение выявленных нарушений Владиславом Московских взято на особый контроль. Помимо проверочных мероприятий, прокурором Тюменской области проведен личный прием осужденных. Обратились четыре человека.