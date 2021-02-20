В Тобольске мужчина продал украденное авто за пять тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о пропаже автомобиля «Фольксваген» обратился 46-летний мужчина. Заявитель пояснил, что иномарка находится в нерабочем состоянии и зимой её занесло снегом. Собственник оценил причиненный ему ущерб в 120 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 32-летнего подозреваемого. Автоинспекторы установили, что тоболяку понадобились деньги, а он давно заметил, что автомобиль потерпевшего стоит без присмотра.

– Воспользовавшись случаем, он продал чужую машину за пять тысяч рублей своему знакомому, который отгрузил транспортное средство на манипуляторе, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи порядка изъяли похищенную иномарку, она будет возвращена законному владельцу. Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.