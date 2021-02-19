Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Пожилой тюменец, которому дали 7,5 лет тюрьмы за убийство, обжаловал приговор

Однако суд не встал на сторону преступника
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
Пожилой тюменец, которому дали 7,5 лет тюрьмы за убийство, обжаловал приговор.

Пожилой тюменец, которому дали 7,5 лет тюрьмы за убийство, обжаловал приговор.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 70-летний мужчина, который получил 7,5 лет за убийство товарища, пытался обжаловать приговор. Однако суд не встал на сторону преступника.

Трагический инцидент произошел 14 марта 2020 года. В этот день житель региона, поругавшись с приятелем, повалил его на пол и стал избивать и душить, пока тот не перестал сопротивляться. Пострадавший скончался от асфиксии в карете скорой медицинской помощи по дороге в медицинское учреждение.

– Пожилой мужчина заявил, что не собирался убивать друга, однако не отрицал, что во время борьбы сдавливал его шею. В итоге его приговорили к реальному сроку. Кроме того, частично удовлетворены иски потерпевших на 900 тысяч рублей компенсации морального вреда, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор. Однако суд вышестоящей инстанции оставил наказание без изменения.

КриминалКриминал в Тюмени и Тюменской области