Пожилой тюменец, которому дали 7,5 лет тюрьмы за убийство, обжаловал приговор. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 70-летний мужчина, который получил 7,5 лет за убийство товарища, пытался обжаловать приговор. Однако суд не встал на сторону преступника.

Трагический инцидент произошел 14 марта 2020 года. В этот день житель региона, поругавшись с приятелем, повалил его на пол и стал избивать и душить, пока тот не перестал сопротивляться. Пострадавший скончался от асфиксии в карете скорой медицинской помощи по дороге в медицинское учреждение.

– Пожилой мужчина заявил, что не собирался убивать друга, однако не отрицал, что во время борьбы сдавливал его шею. В итоге его приговорили к реальному сроку. Кроме того, частично удовлетворены иски потерпевших на 900 тысяч рублей компенсации морального вреда, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор. Однако суд вышестоящей инстанции оставил наказание без изменения.