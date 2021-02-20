Ялуторовчанин следил за женщиной и украл у нее сумочку. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовской полиции поступило сообщение о грабеже. Неизвестный открыто похитил женскую сумку у местной жительницы.

Как стало известно сотрудникам полиции, вечером женщина вышла из автобуса на одной из остановок и направилась домой. Она сразу обратила внимание на незнакомца, который пошел за ней следом. Когда горожанка подошла к подъезду, молодой человек выхватил из ее рук сумку и скрылся.

– Полицейские установили, что по дороге он выбросил женский аксессуар, присвоив себе деньги. На допросе гражданин дал признательные показания, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого 21-летнего ялуторовчанина отделением дознания возбуждено уголовное дело «Грабеж». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до четырех лет. Молодой человек отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.