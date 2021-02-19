Как в Тюмени будут работать больницы в праздничные дни 20-23 февраля. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рабочий день во всех государственных медицинских учреждениях Тюменской области 20 февраля будет на час короче. Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, оказывается в круглосуточном режиме.

Так, 21, 22 и 23 февраля прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 8 утра до 16 часов. Также будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, диагностические службы, организован прием врачей-специалистов.

Травматологическая поликлиника ОКБ № 2 будет работать 22 февраля с 8 утра до 13 часов.

Стоматологическая помощь в амбулаторных условиях будет оказываться 20 февраля с 8 утра до 19 часов, 22 февраля – с 8 утра до 13 часов.

По онкологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться в «Медицинском городе», а также в центрах амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц № 3 г. Тобольска, № 4 г. Ишима, № 11 р.п. Голышманово и № 12 г. Заводоуковска 20 февраля с 8 утра до 19 часов.

По фтизиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами областного противотуберкулезного диспансера 20 февраля с 8 утра до 18 часов.

По офтальмологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами офтальмологического диспансера 20 февраля с 8 утра до 19 часов.

По наркологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами областного наркологического диспансера 20 февраля с 8 утра до 19 часов.

По психиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами областной психиатрической больницы 20 февраля с 8 утра до 19 часов.

Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами Центра профилактики и борьбы со СПИД 20 февраля с 8 утра до 18 часов.

Пациентам с кожными и венерическими заболеваниями амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами областного кожно-венерологического диспансера 20 февраля с 8 часов до 18.00.