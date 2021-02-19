В Тюмени из-за закрытия выселили постояльцев пансионата. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени суд постановил временно приостановить деятельность пансионата «Добрые руки», который находится на улице Березняковской. Учреждение социальной направленности нарушило правила пожарной безопасности.

– В настоящее время обратилась одна семья. Родственника разместят в местном пансионате для ветеранов войны и труда. Большинство постояльцев забрали родственники, 26 человек поместят в социальные и медорганизации, – рассказали в департаменте соцразвития Тюменской области.

В прокуратуре региона заявили, что решение о закрытии пансионата было принято еще 1 февраля. В этот день руководству учреждения выдали предписание об устранении нарушений, однако почти за три недели это не было сделано. В следующий раз сюда придут с проверкой в четверг, 25 февраля.