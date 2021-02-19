Жителям Тюмени объяснили, кто должен вывозить мусор из офиса. Фото - "ТЭО".

Жителям Тюмени объяснили, кто должен вывозить мусор из офиса. Оказывается, что магазинам в торговых центрах и организациям в офисных зданиях, которые арендуют помещения, не всегда нужно самостоятельно заключать договор на вывоз ТКО.

– И арендатору, и владельцу помещения, и даже нам, поставщику коммунальной услуги, удобнее, когда договор заключается с собственником. Это помогает исключить возможные проволочки в случае непредвиденных обстоятельств и минимизирует процесс урегулирования договорных отношений, – сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В компании отметили, что если арендатор сменится или поменяет сферу деятельности, то собственник помещения уведомит об этом регоператора, а специалисты помогут быстро обновить условия договора.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым требуется помощь или консультация по вопросу вывоза коммунальных отходов, могут обращаться на горячую линию регоператора по телефону 8-800-250-73-26.