Сосед украл у 94-летней тоболячки телевизор, пока успокаивал ее буйного сына. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о пропаже из квартиры телевизора стоимостью 14 тысяч рублей обратилась 94-летняя женщина. До приезда полицейских пенсионерка уже вызывала стражей порядка, чтобы те угомонили ее буйного сына. Потерпевшей помогал и ее 29-летний сосед, однако ушел он не с пустыми руками.

– Злоумышленник свою вину признал и пояснил, что, когда пожилая женщина ушла в другую комнату, он решил воспользоваться моментом и похитил телевизор, после чего сразу же сдал его в ближайший комиссионный магазин. Вырученные 2 500 рублей потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции изъяли похищенное имущество, оно будет возвращено законной владелице. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.