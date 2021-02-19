Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 февраля 2021 года увеличилось на 91 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 91 и составило 30 515 человек.

За последние сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 637 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 139 031 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, выздоровели 3 679 949 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюменской области выплатили 11 миллионов рублей за «антиковидные» нарушения. В общем сложности выписано 330 штрафов. Проведено более пяти тысяч обследований организаций. Назначено 114 административных приостановлений деятельности, вынесено 20 предупреждений. Было подготовлено больше 64 тысяч предписаний о госпитализации, медицинском наблюдении контактных лиц и о проведении дезинфекции, а также постановлений об отстранении от работы заболевших сотрудников.