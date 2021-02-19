Спрос уральских предпринимателей на страхование от киберугроз вырос в 7 раз. Фото - ru.freepik.com.

Спрос на страхование от киберугроз среди уральских бизнесменов за 2020 год вырос в семь раз по сравнению с 2019 годом. Свердловская область, на которую пришлось около трети продаж полисов по этой программе, стала лидером региона по защите от этого риска, выяснили «Страховой брокер Сбербанка» и «Сбербанк страхование».

По данным Сбера, количество киберпреступлений в России за прошлый год выросло более чем в два раза. 61% российских компаний столкнулись с попытками взлома и кражи данных.

Уральские предприниматели быстро осознали уровень новой опасности: за 2020 год спрос на программу «Сбербанк страхования» по страхованию от киберугроз вырос в семь раз по сравнению с 2019 годом.

Валентина Скляр, генеральный директор «Страхового брокера Сбербанка»:

– На Урале доля компаний, которые защищают свой бизнес от киберрисков, в несколько раз выше чем, например, в Москве. Лидером региона по страхованию от киберугроз в 2020 году стала Свердловская область, на которую пришлось 35% от общего количества заключенных на Урале договоров. За ней следуют Республика Башкортостан, где было куплено 24% страховых полисов, и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (17%).

Настоящий бизнесмен должен уметь как рисковать, когда это необходимо, так и защищать свою компанию от рисков. Киберугрозы – это именно та проблема, о которой стоит задуматься заранее. «Сбербанк страхование» предоставляет каждой компании возможность выбрать в полисе именно те опции, которые ей необходимы, и не переплачивать за лишнее. Минимальная стоимость программы составляет 4300 рублей в год.

Программа «Сбербанк страхование» позволяет защитить бизнес от несанкционированного списания денег со счёта и перерывов в деятельности в результате кибератаки, а также компенсировать потери от вирусов. Оформить договор помогут клиентские менеджеры «Страхового брокера Сбербанка» в отделениях Сбербанка.