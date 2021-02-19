Буйный тюменец уплатил долги, не желая расставаться с автомобилем

Буйный тюменец оплатил долги, не желая расставаться с автомобилем. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюменской области судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд по работе с должниками. За отказ уплатить долги на месте арестовано 24 автомобиля, уплачено же порядка 350 тысяч рублей.

Один тюменец заснял на телефон работу судебного пристава, обвиняя сотрудника в неправомерности и надеясь на свою «прозрачность». Однако ему показали исполнительные производства, который были возбуждены в отношении него.

– Мужчина не пожелал уплатить свои долги на месте, он демонстративно собрал свои личные вещи из автомобиля, оставленного на проезжей части, и ушел. Но спустя 40 минут вернулся с просьбой машину не арестовывать, мол, оплачу сейчас, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Кроме того, в областной столице остановили 26-летнего молодого человека, у него имелся долг по штрафу в размере 30 тысяч рублей. Он тут же занял денег у своего приятеля и уплатил в мобильном офисе по pos-терминалу всю сумму. Оказалось, что он управлял машиной будучи лишенным водительского удостоверения. Спокойно поехать по своим делам ему не удалось: сотрудники ГИБДД препроводили его до отдела полиции для дальнейшего разбирательства.