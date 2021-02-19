Тюменцев оштрафовали на 11 миллионов рублей за «антиковидные» нарушения. Фото: Ольга Крыльцова

Жители Тюменской области выплатили 11 миллионов рублей за «антиковидные» нарушения. В общем сложности выписано 330 штрафов.

– Проведено более пяти тысяч обследований организаций. Назначено 114 административных приостановлений деятельности, вынесено 20 предупреждений. Было подготовлено больше 64 тысяч предписаний о госпитализации, медицинском наблюдении контактных лиц и о проведении дезинфекции, а также постановлений об отстранении от работы заболевших сотрудников, – рассказала глава Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 30 424 больных коронавирусом. Из них 28 тысяч 603 человека выздоровели, 268 скончались.