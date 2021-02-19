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В Ишиме студент насмерть забил гостя его родителей

Расследование уголовного дела продолжается
Сергей Швецов
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В Ишиме студент насмерть забил гостя его родителей.

В Ишиме студент насмерть забил гостя его родителей.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи предъявили обвинение 19-летнему ишимцу, студенту техникума. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 11 февраля 2021 года в квартире дома на улице Ленинградской в Ишиме обвиняемый поссорился с гостем его родителей. В ходе ссоры он стал бить по голове знакомому. Спустя четверо суток от полученных травм мужчина скончался.

– Злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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