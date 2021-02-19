В Тюмени из-за поставщиков сдвигаются сроки открытия обновленного Дворца спорта. Фото - ubinhc.ru.

В Тюмени сдвигаются сроки открытия обновленного Дворца спорта. Дело в том, что поставщики оборудования заявили, что вовремя не получают свои заказы из-за пандемии коронавируса. Однако если всё поставят в срок, то здание откроет свои двери для всех желающих 1 апреля.

– Сейчас мы ждем итальянцев, которые должны устанавливать борта. Это их борта, их производство, они несут ответственность по гарантии за продукт, поэтому устанавливать должны они. После их работы необходимо 20 – 25 дней, чтобы последний слой бетона высох. Затем заливаем лед, – рассказал директор хоккейного клуба «Рубин» Александр Попов.

По его словам, сейчас в здании новое оборудование, лёд, обновленное фойе. Кроме того, приведены в порядок зал и сиденья.

– Планировали, что к плей-офф уже вернемся на родной стадион. Теперь будем надеяться, что команда как можно дальше пройдет в плей-офф и оставшиеся матчи сезона мы будем проводить во дворце спорта «Рубин», – отметил Попов.