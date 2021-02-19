В Тюмени будут соревноваться лучшие сноубордисты страны. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени будут соревноваться лучшие сноубордисты страны в рамках мероприятия «Битва на Туре». Состязания состоятся завтра, 20 февраля.

По словам организаторов, в соревнованиях примут участие лучшие райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Красноярска, Мурманска, Нижнего Новгорода. Главным событием соревнований станет третий этап Кубка России по биг-эйру.

– На уникальном искусственном склоне пройдут состязания в дисциплинах «джиббинг» и «фриски». Пятьдесят профессиональных спортсменов, прошедших жесткий отбор, покажут мастерство в скольжении на сноуборде по перилам и трубам, выполнят трюки с трамплина в воздухе и продемонстрируют агрессивное катание на горных лыжах, – рассказали в ТГМЦ.

Организаторы отмечают, что в связи с низкой температурой воздуха и действием ограничительных мер вход на площадку проведения соревнований для зрителей будет закрыт. Однако за ходом состязаний можно будет наблюдать онлайн.