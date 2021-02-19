В Тюмени без уроков остались школьники с 1-го по 4-й класс второй смены

В Тюмени без уроков остались школьники с 1 по 4 класс второй смены. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 19 февраля, из-за сильного мороза отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1-го по 4-й класс второй смены.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1 – 4 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 27 градусов со знаком минус. На завтра синоптики передают 26 градусов ниже нуля.