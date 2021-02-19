Александр Моор объяснил, как прямые эфиры повлияли на доверие к власти. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Александр Моор объяснил, как прямые эфиры повлияли на доверие к власти. Разговор состоялся благодаря Экспертному институту социальных исследований, который провел круглый стол на тему «Губернаторы новой волны: от доверия – к результату».

– Год назад мы принимали борт из Уханя эвакуированных граждан России и других государств. Была очень высокая волна негатива. На третий-четвертый день мы провели прямую линию, в которой я изложил подходы: почему было принято такое решение, что нами было сделано, и свою личную оценку как человека, у которого семья в этом регионе. Одномоментно мою прямую линию смотрели 750 тысяч человек – это половина населения Тюменской области. В итоге, всё закончилось хорошо и благополучно, – рассказал глава региона.

По его словам, доверие состоит из нескольких аспектов – участие, диалог и результат. «Если говорить о доверии между властью и жителями, в первую очередь доверяют губернатору – власть персонифицирована. Если после диалога и обратной связи изменений нет, то доверие теряется», – пояснил Александр Моор.

Напомним, что президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом указано доверие жителей региона к власти.