Погода на 20 февраля в Тюмени: вечером возможен мелкий снег

В Тюмени вечером возможен мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 февраля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 29 –30 градусов, днем – минус 20 –21. Вечером столбики термометров покажут 21 – 22 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце заходит красно – будет холодное лето; облака высоко – к хорошей погоде.