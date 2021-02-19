«Остались без всего». Тюменцев просят помочь семье с четырьмя детьми, чей дом сгорел

Тюменцев просят помочь семье с четырьмя детьми, чей дом сгорел. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменцев просят помочь семье с четырьмя детьми, чей дом сгорел в минувшую среду, 17 февраля. Ребятам требуются вещи первой необходимости.

«Уважаемые тюменцы! У сотрудницы отделения паллиативной помощи и реабилитации «Медицинского города» случилось несчастье: дотла сгорел дом, на улице осталась семья без всего, четверо детей! Помочь может любой желающий как материально, так и одеждой», – такое сообщение размещено на официальной страничке департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что без крыши над головой остались две девочки, 5 и 16 лет, а также два мальчика, 7 и 14 лет. Отмечается, что вещи можно принести по адресу: ул. Барнаульская 32. «Семья осталась абсолютно без всего», – резюмируют в департаменте.

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