«Город, где начинается путь»: в Тюмени презентовали новый фирменный стиль

В Тюмени презентовали новый фирменный стиль. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени презентовали новый фирменный стиль города. Базовый слоган читается как «Город, где начинается путь».

По словам разработчиков, для создания обновленного стиля были проведены большие исследования, изучались мнения горожан. Они отмечают, что стиль аккуратно впишется во внешнюю среду как исторических кварталов, так и современных комплексов-новостроек.

– Предложенный слоган сочетается с нашим гербом, на котором есть надпись «От сего града начинается…» Изначально в эту фразу закладывался исторический контекст: Тюмень – первый русский город за Уралом, с него начиналось освоение огромной восточной части нашей страны… А получившийся брендбук говорит как раз о настоящем: кто-то начал в нашем городе жизненный путь, кто-то – семейную историю, кто-то получил образование, кто-то начал карьеру и занялся бизнесом, – пояснил мэр города Руслан Кухарук.

Градоначальник отметил, что в этому году Тюмени исполняется 435 лет. Идеи празднования уже обсуждаются. Поступило предложение использовать новую идентику для оформления города к празднику.