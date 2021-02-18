В Тюмень придет аномальный холод. Фото: Вадим Бегун

В Тюмень придет аномальный холод. Сотрудники МЧС просят горожан соблюдать осторожность.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на юге региона с 18 по 22 февраля ожидается аномально холодная погода. Она будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов.

– Не выходите на улицу без крайней необходимости, опасайтесь переохлаждения и обморожения. Соблюдайте правила пожарной безопасности и пользования обогревательными приборами! – предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

При возникновении происшествий звоните по телефону 101 или 112, а также по телефону горячей линии ведомства: 8 (3452) 590-549.