В Тюмени молодой человек похитил девять велосипедов

В Тюмени молодой человек похитил десять велосипедов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Мужчина похищал двухколесный транспорт из подъездов жилых домов.

– Злоумышленник с прошлого года по февраль текущего спланированно похитил девять велосипедов. Все велосипеды хранились в подъездах многоэтажек. Часть из них была пристегнута противоугонными тросами, некоторые оставлялись хозяевами без них, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Ранее судимый 21-летний безработный тюменец сдавал похищенное в комиссионные магазины, а деньги тратил на личные нужды. В ходе работы полицейские изъяли и вернули хозяевам шесть велосипедов.

В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник задержан.