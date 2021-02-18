В Тюмени детский центр «Ребячья республика» отмечает 30-летний юбилей. Фото - "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" в ВК.

В Тюмени детский центр «Ребячья республика» отмечает 30-летний юбилей. Годовщину «Ребячки» можно по праву считать одним из тех событий, что украсят календарь тюменских областных праздничных дат в 2021 году.

В «Ребячьей республике» реализуется множество направлений деятельности: круглогодичный каникулярный отдых детей, проведение смен для детей с обучением, студенческие программы, смены по программе «Мать и дитя», смены для родителей и детей из замещающих семей, смены оздоровления и реабилитационного лечения, а также образовательные программы для детей.

Важную роль в праздновании юбилея сыграет «младшая сестра» «Ребячьей республики» – детский центр «Олимпийская Ребячка», которая с 2013 года в круглогодичном режиме проводит смены для детей, учебно-тренировочные сборы спортивных команд. По мнению всех, кто успел побывать в «Олимпийке» – это уникальная база, позволяющая реализовать абсолютно любые возможности.

Старт юбилейные торжества получили на первой традиционной смене «Зимовка» 2021 года. Вообще, вся концепция смен праздничного года «Республика ребячьих дел. Ребячка юбилейная» позволит каждому из наших новых и старых друзей открыть для себя «Ребячью республику» заново. В 2021 году она будет разной: увлекательной, научной, творческой, спортивной, гостеприимной, патриотической, успешной и современной.