В Тюмени маршруту №33 добавили три остановки. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в схему движения маршрута № 33 внесли некоторые изменения. Нововведение вступит в силу с 1 марта.

– В схему движения маршрута регулярных перевозок № 33, который следует от железнодорожного вокзала до «Ривьеры», включаются остановочные пункты «С/о «Колос-4», «С/о «Весна» и «С/о «Ласка» (в прямом и обратном направлении), – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 МКУ «Тюменьгортранс» и на остановках.