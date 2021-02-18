Участок улицы Вьюжной в Тюмени закроют для транспорта на четыре дня. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени участок улицы Вьюжной в районе дома № 10 закроют для транспорта. Ограничение из-за строительства тепловых сетей временное, оно продлится с 3 по 7 марта.

– Просим участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Василия Подшибякина и Александра Протозанова, а также по Ледниковому проезду.