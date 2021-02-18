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Участок улицы Вьюжной в Тюмени закроют для транспорта на четыре дня

Здесь будут прокладывать теплосети
Сергей Швецов
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Участок улицы Вьюжной в Тюмени закроют для транспорта на четыре дня.

Участок улицы Вьюжной в Тюмени закроют для транспорта на четыре дня.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени участок улицы Вьюжной в районе дома № 10 закроют для транспорта. Ограничение из-за строительства тепловых сетей временное, оно продлится с 3 по 7 марта.

– Просим участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Василия Подшибякина и Александра Протозанова, а также по Ледниковому проезду.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области