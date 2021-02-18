Жительница Тюмени ранила голову мужа бутылкой в День всех влюбленных. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступила информация из больницы, что к ним доставлен пациент с рвано-ушибленной раной головы. Участковый выехал на место происшествия и задержал 29-летнюю безработную местную жительницу.

В День всех влюбленных супруги распивали алкоголь. Ночью в результате длительного застолья между парой внезапно вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Словесная ссора перешла в потасовку.

– Злоумышленница схватила бутылку и ударила ею по голове нетрезвому мужу. Своими действиями фигурантка причинила вред здоровью в виде раны затылочной области, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде.