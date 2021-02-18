У тюменского бизнесмена конфисковали товара на 3,5 миллиона рублей из-за нарушений. Фото - Тюменская таможня.

В Тюмени таможенники обнаружили 286 предметов одежды, маркированных товарным знаком MaxMara. Их передали в местное управление Роcимущества.

По словам пресс-секретаря Тюменской таможни Анны Умриловой, все модели платьев, брюк, блузок и джемперов оказались оригинальными. Однако собственник не смог представить документы, которые подтверждали бы законный ввоз товаров.

– После выявления нарушений предпринимателю необходимо было задекларировать имущество и уплатить таможенные платежи, но положенных законом действий бизнесмен не совершил. Товары на сумму более 3,5 миллиона рублей признаны судом бесхозяйными, – пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Елена Костян.