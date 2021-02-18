В Тюменской области вальщика леса придавило деревом к бензопиле

В Тюменской области вальщика леса придавило деревом на бензопилу. Фото: Ольга Крыльцова

Несчастный случай произошел с работником «ПАО ГЕОТЕК Сейсморазведка». В Уватском районе мужчина, работающий вальщиком леса, получил серьезные травмы.

– Спиленное дерево во время падения зацепило соседнее. Ветка отломилась и стала падать в сторону вальщика. Его ударило веткой, и он упал в снег на свою бензопилу, работающую на холостом ходу. Находящийся рядом лесоруб обнаружил пострадавшего под веткой и позвал на помощь других членов бригады, – рассказали в Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Вертолётом санитарной авиации мужчину отправили в областную клиническую больницу № 2. Причиной несчастного случая стало нарушение технологического процесса, а также неудовлетворительная организация производства работ. Ведомство решает вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.