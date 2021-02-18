Тюменку, установившую раковину на балконе, оштрафовали на две тысячи рублей. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

Тюменку, установившую раковину на балконе, оштрафовали на две тысячи рублей. Женщина не согласовала работы с местной управой.

– Жительница дома № 69а на улице Харьковской без согласования управы демонтировала перегородку между коридором и комнатой, убрала встроенные шкафы. Трубопроводы водоотведения, горячей и холодной воды в квартире выведены на лоджию, где установлена раковина, – сообщили подробности дела в Госжилинспекции по Тюменской области.

Такое же наказание понесет и собственник помещения в доме № 65 на улице Мурманской. Он самовольно демонтировал перегородки между помещениями и оконный блок между комнатой и балконом, а радиатор отопления перенес из жилой комнаты на балкон. Все эти работы также предварительно не были согласованы с органом местного самоуправления.

Штраф в две тысячи рублей уплатит и тюменка, проживающая в доме № 80 на улице Жуковского. Она избавилась от перегородки между санузлом и ванной комнатой, а также от перегородки в одном из помещений.