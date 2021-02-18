Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 февраля 2021 года увеличилось на 95 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 95 и составило 30 424 человека.

За последние сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 730 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области изменился режим работы горячей линии по вопросам коронавируса. Она будет работать каждый день с 8 утра до 20.00.