В Тюмени сисадмину пришлось чистить улицы от снега после драки с коллегой. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени 26-летнему местному жителю пришлось взять в руки метлу. Таково было его наказание после драки с коллегой. Всего он отработал 120 часов.

– В основном обязательные работы назначаются за преступления небольшой тяжести: кражи, мелкие грабежи, неуплату алиментов, драки и хулиганство, преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, вандализм, а также надругательство над государственной символикой и другие нетяжкие преступления, – пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Таким образом, вспыльчивый молодой человек, который решил доказать свою правоту кулаками, утром по два часа до своей основной работы в должности системного администратора убирал снег на пешеходных тротуарах. Начальник организации, в которой он отбывал наказание, передал специалисту ведомства табель учета о полной отработке назначенных часов.